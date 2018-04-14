Удар по Сирии: стало известно, из какого оружия били США и союзники

Во время нанесения ударов по Сирии в субботу, 14 апреля, зайдействовали четыре британских истребителя-бомбардировщика Panavia Tornado.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Минобороны Великобритании.

Отмечается, что самолеты выпустили крылатые ракеты Storm Shadow. Целью стал объект возле города Хомс, где, вероятно, тайно хранилось химоружие.

The Sun Бомбардировщик Tornado

Twitter/Ministry of Defence

Twitter/Ministry of Defence

Twitter/Ministry of Defence

Кроме того, по информации CNN, американские военные корабли запустили 59 крылатых ракет "Томагавк", ударив по авиабазе сирийского правительства. Там предположительно находились боевые самолеты, которые совершали химические атаки.

Также появились фото французских самолетов перед вылетом в Сирию.

Со своей стороны Башар Асад применил ПВО С-125, С-200, "БУК" И "КВАДРАТ", произведенные более 30 лет назад в СССР, рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве заверили, что США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет. Отмечается, что значительную их часть сбили сирийской ПВО на подлете.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что отдала приказ своим вооруженным силам атаковать Сирию.