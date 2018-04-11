"Готовится удар": раскрыты военные планы США

Подготовка к военному удару по Сирии со стороны Америки продолжается, но он может не состояться из-за оценки рисков таких действий.

"По крайней мере та информация, которая сейчас есть, говорит о подготовке такого удара", – сообщил в комментарии "Обозревателю" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, такую возможность уже обсудили и на Совбезе ООН, и по военным каналам с Россией, также о возможности удара была предупреждена гражданская авиация.

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"Но это не обязательно означает, что такой удар будет. Сейчас 50 на 50, потому что оцениваются риски. Но на уровне Администрации президента, то может и 60 на 40, то есть может быть. Но говорить об объявлении, что за 72 часа обязательно ударят, я бы не стал", – считает Мельник.

По мнению международника, в США не стоит целью именно военная акция, они хотят получить гарантии того, что химическое оружие больше не будет применено.

"Пока не принята резолюция о направлении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Если удастся достичь политических договоренностей, то это может быть выставлено, как достижение этих целей. Сама угроза военной акции может быть более действенной, чем реальные военные действия", – сказал он.

К тому же, по словам Мельника, основанная задача, которая сейчас решается, это не допустить прямого столкновения между военными РФ и США.

"Как раз потому, что это не исключено, они понимают степень этого риска и ищут варианты ", – пояснил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", советники и военные представители обсуждают с президентом США Дональдом Трампом массированную ракетную атаку по нескольким целям в течение более чем одного дня в Сирии.