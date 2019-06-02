Удар по Познеру и Жукову: МИД России выдвинул ультиматум Зеленскому

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова выдвинула ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове и внесения пропагандиста Владимира Познера в базу "Миротворца".

Она написала на своей странице в Facebook, что эти события якобы являются вызовом новой украинской власти.

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", – возмутилась Захарова.

Напомним, что Познера внесли в базу "Миротворца" за поездку в аннексированный Крым и участие в пропагандистских мероприятиях против Украины. Позже он ответил, что в апреле летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

Владимир Познер (справа) Instagram@elena_ischeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, памятник Жукову снесли 2 июня в Харькове. В акции участвовали активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода". Параллельно люди собрались возле Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии "Доверяй делам". Активисты кричали "Позор" всем, кто проходил внутрь.

Снос памятника Жукову в Харькове mediaport

На съезде лидером партии выбрали одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он жестко высказался по поводу акции протеста, назвав участников "отбросами общества". В России снос памятника назвали "нацизмом".

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