Ученые назвали расы, у которых самый высокий риск заражения коронавирусом

Чернокожие люди заражаются коронавирусом в два раза, а азиаты в полтора раза чаще, чем белые.

Об этом сообщила BBC. Соответствующее исследование с участием 18 миллионов человек провели ученые из университетов Лестера и Ноттингема.

Но не совсем понятно, связаны ли риски с более высокой вероятностью заражения болезнью или с развитием более тяжелой ее формы от вируса.

Ученые выяснили, что представители азиатской расы могут иметь более высокий риск смерти, чем другие группы.

Ведущий исследователь доктор Маниш Парик заявил, что существует мало доказательств того, что риски были вызваны генетическими факторами.

Он добавил, что люди, принадлежащие к этническим меньшинствам, с большей вероятностью будут работать на передовых позициях и жить в больших семьях с несколькими поколениями.

"Мы должны работать над минимизацией воздействия вируса в этих группах риска, облегчая их своевременный доступ к ресурсам здравоохранения и устраняя социальные и структурные различия, которые способствуют неравенству в отношении здоровья", – заявила ведущий научный сотрудник доктор Ширли Зе.

Исследователи предположили, что "расизм и структурная дискриминация также могут способствовать повышенному риску ухудшения клинических исходов в сообществах этнических меньшинств".

Как сообщал OBOZREVATEL, афроамериканцы больше всего подвержены смерти от нового китайского коронавируса, нежели представители других рас. К такому выводу пришли эксперты из США, подсчитав количество смертей от COVID-19 в разных штатах.