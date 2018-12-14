Назван главный след людей в истории Земли

Команда исследователей из Великобритании и Южной Африки пришла к выводу, что цыплята-бройлеры являются самым ярким свидетельством воздействий человека на планету.

В своей статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, ученые рассказывают о причинах выбора курицы в качестве сигнала изменений биосферы человеком, пишет Phys.org.

Специалисты утверждают, что именно цыплята являются красочным примером достижения современного человека. Эта птица стала самой густонаселенной на планете. Их насчитывают 23 млрд.

Бройлеры glav-dacha.ru

Цыплят готовят и едят, а их остатки выкидывают на свалку. В мусоре сохраняются миллиарды костей, где они со временем каменеют. Ученые предполагают, что, если поколение вымрет, а следующая доминирующая форма жизни выкопает свалки, то "найдет доказательства нашей любви к цыплятам-бройлерам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США и Бразилии пришли к выводу, что около 2,6 миллиона лет назад в 163 годах от Земли взорвалась сверхновая звезда, что повлекло за собой массовое вымирание животных. Так из-за "дождя" из тяжелых заряженных частиц могли исчезнуть такие крупные хищники, как мегалодон.

Также напомним, исследователь климата из Калифорнийского университета Саманта Стивенсон заявила, что 2019 год может стать самым жарким в истории из-за феномена Эль-Ниньо — резкого повышения температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана.