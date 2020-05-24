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24 мая • обновлено в 15:05
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Ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории: версию с животными отсекли

  • Ученые предполагают, что коронавирус мог быть искусственно выращен в лаборатории

  • На это указывает его уникальная способность сразу приспосабливаться к человеческому организму без промежуточного развития в организмах других живых существ

  • Его способность заражать человека значительно превышает способность проникать в клетки животных

  • Ближайшие к COVID-19 вирусы изучались в лаборатории Уханя

  • Если вирус возник естественным путем, то он может переродиться в еще более опасную форму

17.4т
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Команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус COVID-19, спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он мог быть создан искусственным путем.

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Как пишет Daily Mail, профессор медицины в университете Флиндерс в Аделаиде (Австралия) Николай Петровский, который руководит проектом испытания вакцины на людях, заявил, что вирус не типичен для нормальной зоонозной инфекции (от животного к человеку). Ведь он появился с исключительной способностью проникать в человеческий организм с первого дня.

По словам ученого, вирус мог появиться у животного в результате странного явления природы, но нельзя исключать и возможность его утечки из лаборатории.

Профессор подчеркнул, что новые вирусы, распространяющиеся от животных, обычно усиливаются, поскольку приспосабливаются как к хозяевам к людям. Но по необъяснимым причинам COVID-19 оказался идеально приспособленным для заражения людей без необходимости развития.

Кроме того, Петровский обратил внимание на тот факт, что наиболее близкие известные вирусы изучались в лаборатории в Ухане – китайском городе, откуда пандемия и начала распространяться по всему миру.

Коронавирус

Коронавирус

Подобное мнение озвучил и один из ведущих мировых экспертов в области биобезопасности Ричард Эбрайт. По его словам, вероятность появления нового вируса, имеющего такие необычные свойства и встречающегося в природе, возможна, но невероятна.

Отметим, что о необъяснимых свойствах коронавируса говорится и в исследовании, опубликованном на сайте Корнелльского университета. В нем идет речь о так называемом "спайковом белке" – именно он связывает новый штамм COVID-19 с клетками в человеческом теле.

Ученые с помощью компьютерного моделирования проверили способность белка-шипа связываться с людьми и 12 возможными животными-хозяевами. В итоге выяснилось, что способность связываться с клетками человека намного превышала его способность интегрироваться с другими видами.

Однако даже если коронавирус появился естественным путем, тогда он несет человечеству еще большую угрозу, полагает профессор Петровский. Ведь может "породить" новую разновидность вируса, который приведет к еще более разрушительным последствиями. "В следующий раз уровень смертности может быть намного хуже", – предупредил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание The Daily Telegraph, ссылаясь на данные разведывательного союза "Пять глаз", сообщило, что Китай намеренно скрывал и уничтожал данные о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Власти КНР якобы заставляли врачей молчать, уничтожая доказательства наличия коронавируса в лабораториях.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
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