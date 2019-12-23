Ученые из Чехии "подарили" Крым России: фотофакт

Чешские исследователи изобразили на карте аннексированный украинский Крым таким же цветом, как и Российскую Федерацию.

Соответствующее фото появилось на странице Центра исследований геополитики и политической географии Пражского университета в Facebook 22 декабря.

Карту с "российским" Крымом разместили, иллюстрируя количество потребления алкоголя в разных странах (самый высокий показатель в Молдове – 15,2 литра на жителя).

Иллюстрация

Карта с ошибкой Facebook Geopolitics and Political Geography

Как писал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия. Позже ошибку исправили.

Это не первый скандал The New York Times с Крымом. Так, в 2017 году издание опубликовало карту, на которой Крым отмечен тем же цветом, что и РФ, а также подписан как "спорная территория".

Позже в газете пояснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте.

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