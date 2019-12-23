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24 декабря • обновлено в 01:10
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Ученые из Чехии "подарили" Крым России: фотофакт

1.4т
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Чешские исследователи изобразили на карте аннексированный украинский Крым таким же цветом, как и Российскую Федерацию.

Соответствующее фото появилось на странице Центра исследований геополитики и политической географии Пражского университета в Facebook 22 декабря.

Карту с "российским" Крымом разместили, иллюстрируя количество потребления алкоголя в разных странах (самый высокий показатель в Молдове – 15,2 литра на жителя).

Иллюстрация

Иллюстрация

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Карта с ошибкой

Карта с ошибкой

Facebook Geopolitics and Political Geography

Как писал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия. Позже ошибку исправили.

Это не первый скандал The New York Times с Крымом. Так, в 2017 году издание опубликовало карту, на которой Крым отмечен тем же цветом, что и РФ, а также подписан как "спорная территория".

Позже в газете пояснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной карте.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Чехия
Теги
Крым карта Украины фотографии исследование
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Комментарии
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы на схеме малопьющими показаны)) Чешские исследователи стекломой не посчитали, которого одна только всу жрет больше чем Литва и Молдавия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Крым России подарил русский солдат и ЕкатеринаII. При чем тут чехи?
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6
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Весь мир знает, что Крым русский
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6
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2 из 4 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
петух федот, ты даже не понимаешь, как ты позоришь свой народ
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3
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
коршун федот, мой панский унитаз, не отвлекайся!
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4
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