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Убийство журналиста в Турции: сын Хашогги выехал из Саудовской Аравии

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Старший сын убитого в Турции журналиста Джамаля Хашогги Салах вместе с семьей выехали из Саудовской Аравии в США после снятия запрета на поездки.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на два источника, близкие к семье. В частности, исполнительный директор наблюдательного совета по Ближнему Востоку и Северной Африке Сара Лиа Уитсон уточняла, что Салах благополучно сел в самолет до Вашингтона.

Поясняется, что сын Хашогги имеет двойное гражданство - США и Саудовской Аравии. Его сестра и братья территориально находятся в Америке. Салаху ранее было запрещено покидать страну. Отмечается, что на решение повлияло убийство журналиста.

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Правозащитная группа Human Rights Watch в Facebook также подтвердила эту информацию.

Король Салман и наследный принц с семьей Хашогги

Король Салман и наследный принц с семьей Хашогги

Al-Hadath

"Подтверждено, что сын Джамаля Хашогги, Салах и его семья, наконец выехали из Эр-Рияда, Саудовской Аравии, и на пути к США. Запрет на путешествия снят", - сказано в сообщении.

Напомним, что Хашогги числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста. В результате власти Саудовской Аравии признали этот факт, однако уточнили, что это произошло во время драки.

Кроме того, правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. Саудовские власти разрешили криминалистам исследовать объект на территории диппредставительства в рамках расследования.

24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября прокуратура Саудовской Аравии признала убийство преднамеренным.

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Тема
Криминал
Место
Саудовская Аравия
Объект
убийство
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