Россия открестилась от 18-летнего москвича, обезглавившего учителя во Франции

В России утверждают, что 18-летний москвич, который обезглавил учителя истории близ Парижа, не имел никакого отношения к РФ и проживал во Франции в течение 12 лет.

В беседе с корреспондентом ТАСС в субботу, 17 октября, руководитель пресс-службы российского посольства во Франции Сергей Паринов заявил, что семью подозреваемого как беженцев приняла французская сторона. Гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца.

Паринов подтвердил, что обвиняемый в убийстве Абдулах Анзоров – чеченского происхождения.

"Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году", – сказал российский дипломат.

"Никаких контактов с посольством у него не было", – добавил сотрудник дипломатической службы.

По его словам, "это преступление не имеет никакого отношения к России". "В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех ее проявлениях", – уверяет Паринов.

Осторожно, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.

Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.

Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.

Перед убийством учителя преступник опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Аккаунт преступника заблокировали.