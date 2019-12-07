Завербовала Россия: всплыли неожиданные данные о подозреваемом в громком убийстве в Германии

Россиянин Вадим Красиков (Соколов), подозреваемый в убийстве активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, мог быть причастен еще к нескольким громким преступлениям.
Об этом идет речь в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и The Insider. Эксперты считают, что мужчину, вероятно, завербовали спецслужбы РФ как наемного убийцу.
По данным расследователей, в 2007 году Красиков был подозреваемым в убийстве российского депутата и бизнесмена Юрия Козлова в Карелии. В том же году он якобы имел тесные связи с ФСБ и, вероятно, даже работал в спецназе "Вымпел".
Объявленный в розыск в России Вадим Красиков и подозреваемый в убийстве в Берлине
Радио Свобода
В 2013 году Красикова подозревали в убийстве предпринимателя Альберта Назранова. Его объявили в розыск, однако вскоре судебный процесс приостановили, а в июне 2015 года убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Затем, по версии журналистов, он получил новые документы на имя Соколова.
Также стало известно, что в 2015 году Вадим Красиков ездил в оккупированный Крым, в 2017 летал в столицу Кыргызстана Бишкек, а после опять в Крым. Каждая поездка длилась от пяти до семи дней.
Россия, как подчеркивается в статье, ранее уже использовала подобную схему вербовки бывших преступников.
Например, весной 2019 года в Киеве задержали россиянина Алексея Комаричева, который подорвался на взрывчатке при попытке заложить бомбу под машину украинского военного. Комаричеву оторвало обе руки, но он выжил. По мнению расследователей, в Украине он выполнял задание российской военной разведки.
В 2016 году, во время работы в милиции, Комаричева задержали при получении взятки. Тогда ему грозил тюремный срок и штраф в размере 48 миллионов рублей.
Bellingcat
Как сообщал OBOZREVATEL:
40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.
Расследование преступления планирует взять на себя Федеральная прокуратура страны. Это означает, что немецкие следственные органы официально подозревают иностранные спецслужбы в организации случившегося.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства Хангошвили.
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.
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