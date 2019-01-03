Убийство Хашогги: Саудовская Аравия выдвинула жесткое требование

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Высшую меру наказания она требует применить по отношению к пяти людям, сообщается на Telegram-канале "360tv".
Джамаль Хашогги
AFP
Как уточняет "Говорит Москва", материалы по делу об убийстве журналиста суд Саудовской Аравии начал рассматривать 3 января.
Всего на скамье подсудимых находится 11 человек. В отношении их всех генеральная прокуратура страны потребовала исполнения шариатского уголовного права, а для пятерых — смертной казни.
Джамаль Хашогги
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 октября колумнист The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда, пропал в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.
Турция получила запись убийства с Apple Watch Хашогги. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.
В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.
В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.