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Убийство Хашогги: Саудовская Аравия выдвинула жесткое требование

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Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Высшую меру наказания она требует применить по отношению к пяти людям, сообщается на Telegram-канале "360tv".

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

AFP

Как уточняет "Говорит Москва", материалы по делу об убийстве журналиста суд Саудовской Аравии начал рассматривать 3 января.

Всего на скамье подсудимых находится 11 человек. В отношении их всех генеральная прокуратура страны потребовала исполнения шариатского уголовного права, а для пятерых — смертной казни.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Саудовская Аравия
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