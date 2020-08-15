Протестующего в Минске мог убить спецназ: появилось фотодоказательство

Убийство Александра Тарайковского.
Смертельное ранение участника протестов в Минске Александра Тарайковского, который погиб 10 августа на улице Притыцкого, попало на фото.
Снимок был опубликован агентством Associated Press в субботу, 15 августа. Он подтверждает, что мужчина скончался не от взрыва в руке неизвестного устройства, как утверждает МВД страны, а от выстрела в грудь.
Александр Тарайковский. medium.com
На фото видно, что напротив шеренги людей в форме на дороге стоит человек в шортах и белой футболке. На его груди видно большое красное пятно. Вспышки или дыма от взрыва на фото нет.
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Ранение Тарайковского. Скриншот
Скриншот страницы АР
Агенство добавило, что момент выстрела также попал на видео, снятое одним из репортеров.
Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.
Ранее в сети нашли другие кадры убийства протестующего:
Мужчина в белой футболке стоит напротив силовиков. Скрин видео
Раскадровка видео, где видно выстрел силовика (вспышка со стороны людей в форме). medium.com
[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек.
Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.
Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.
В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.
15 августа в городе прошла масштабная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.
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