Протестующего в Минске мог убить спецназ: появилось фотодоказательство

Смертельное ранение участника протестов в Минске Александра Тарайковского, который погиб 10 августа на улице Притыцкого, попало на фото.

Снимок был опубликован агентством Associated Press в субботу, 15 августа. Он подтверждает, что мужчина скончался не от взрыва в руке неизвестного устройства, как утверждает МВД страны, а от выстрела в грудь.

Александр Тарайковский. medium.com

На фото видно, что напротив шеренги людей в форме на дороге стоит человек в шортах и белой футболке. На его груди видно большое красное пятно. Вспышки или дыма от взрыва на фото нет.

Осторожно! Кадры 18+!

Ранение Тарайковского. Скриншот

Скриншот страницы АР

Агенство добавило, что момент выстрела также попал на видео, снятое одним из репортеров.

Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

Ранее в сети нашли другие кадры убийства протестующего:

Мужчина в белой футболке стоит напротив силовиков. Скрин видео

Раскадровка видео, где видно выстрел силовика (вспышка со стороны людей в форме). medium.com

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек.

Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.

15 августа в городе прошла масштабная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!