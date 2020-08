Протестующего в Минске мог убить спецназ: появилось фотодоказательство

Смертельное ранение участника протестов в Минске Александра Тарайковского, который погиб 10 августа на улице Притыцкого, попало на фото.

Снимок был опубликован агентством Associated Press в субботу, 15 августа. Он подтверждает, что мужчина скончался не от взрыва в руке неизвестного устройства, как утверждает МВД страны, а от выстрела в грудь.

На фото видно, что напротив шеренги людей в форме на дороге стоит человек в шортах и белой футболке. На его груди видно большое красное пятно. Вспышки или дыма от взрыва на фото нет.

Осторожно! Кадры 18+!

Агенство добавило, что момент выстрела также попал на видео, снятое одним из репортеров.

Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

Ранее в сети нашли другие кадры убийства протестующего:

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb