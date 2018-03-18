У Украины могут отобрать безвиз: СМИ указали на первые "звоночки"

Безвизовый режим для Украины могут приостановить в случае нарушения условий безвизовых поездок в ЕС.

Для этого уже есть первые предпосылки, пишет в своей статье для DT.UA Ирина Сушко.

"Но мы видим другую тревожную тенденцию. Речь идет о безопасности документов и сферу противодействия коррупции. В декабре 2017 на провал украинской системы безопасности документов указала посол Великобритании Джудит Гоф... Она вспомнила историю, когда украинский биометрический загранпаспорт незаконно получил гражданин другого государства, подозреваемый в совершении заказных убийств и, в частности, в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева", - говорится в материале.

Одновременно о другой паспортной истории, связанной с подозрениями в коррупции топ-чиновников ГМС, публично заговорила посол Франции Изабель Дюмон.

"Тревожные звоночки уже прозвучали. Такие случаи существенным образом препятствуют любой дальнейшей либерализации визовой политики в отношении Украины. В странах глобального Запада - ЕС, США, Великобритании, Канаде - их, безусловно, рассматривают как потенциальную угрозу для собственных граждан. А еще одна такая история может стать для безвиза последней", - подчеркнула автор.

Как сообщал "Обозреватель", ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что эта страна пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.