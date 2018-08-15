"У россиян этого нет": Портников объяснил скандал с Вайкуле из-за Крыма

Скандал, разгоревшийся в России вокруг слов латвийской певицы Лаймы Вайкуле о недопустимости выступлений во временно аннексированном Крыму, в который раз продемонстрировал, что у жителей страны-агрессора нет той свободы, которую исповедуют истинные европейцы.

На самом же деле заявление артистки было не политическим жестом, а всего лишь подтверждением того, что она — законопослушный гражданин страны-члена Европейского союза, написал журналист Виталий Портников в статье для "Крым. Реалии".

"Вайкуле — гражданка страны-члена Европейского союза, который ввел санкции после оккупации Крыма. Законопослушным гражданам ЕС стоит остерегаться деятельности на аннексированной Кремлем территории. Певица просто констатировала этот факт. Поэтому возмущения ее критиков, "не понимающих", почему Вайкуле готова петь в "других регионах России", но не в Крыму — обычный цинизм. Крым — не российский регион, это территория, аннексированная в нарушение международного права. И никакого другого статуса у Крыма — до его возвращения в состав Украины — не будет. Как любит говорить президент России Владимир Путин, этот вопрос закрыт", — убежден он.

Что касается ее заявления о радости по поводу распада СССР, которое также вызвало бурную реакцию у россиян, то Портников подчеркнул, что Вайкуле также всего лишь поделилась личным опытом. Журналист напомнил, что практически все жители ее родной страны, как и остальных представителей Прибалтики, считали советский период настоящей оккупацией.

"И, между прочим, в 90-е годы многие россияне разделяли отношение народов балтийских стран к оккупации и СССР — в Москве и других городах России проходили многотысячные демонстрации в поддержку свободы Латвии, Литвы и Эстонии. Именно государственные структуры Российской Федерации первыми признали факт оккупации балтийских стран сталинским режимом. Что же изменилось? Изменилось отношение к правде. Ползучая сталинизация началась в России задолго до аннексии Крыма, но после 2014 года она усилилась", — подчеркивает Портников.

Он добавил, что в современной России уже не принято говорить о захвате балтийских стран советским режимом, поэтому население государства-агрессора даже не может понять, что за рубежом люди воспринимают определенные исторические события совершенно иначе.

"Лайма Вайкуле, в отличие от ее российских критиков, все эти годы жила в реальности. В свободной европейской стране, где не нужно лгать и притворяться, у граждан которой аллергия на ложь и оккупацию. И это вовсе не политика. Это кислород, которого у россиян попросту нет", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Вайкуле, она не ожидала, что ее твердый отказ посещать аннексированный РФ Крым вызовет такой резонанс. Кроме того, певица назвала зверями тех, кто критикует ее позицию.