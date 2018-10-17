У России две беды - украинская автокефалия и американский госдолг...

Говорят, чтобы теперь отличаться от Украинской православной церкви, в РПЦ решили креститься дулей...

Термин "русский мир" теперь заменен новым: "каноническая территория". Выясняется, что и Эстония, и Молдова, и Казахстан - это всё их канонические территории. Ну что ж, после российско-украинской войны "канонические территории" одна за другой будут прощаться с московской церковью.

Андрей Мальгин

Из G8 выгнали. Из Олимпиад выгнали. Из православия выгнали. Из Совета Европы и ООН выгоняют …А надо было всего-навсего вовремя выгнать одну крысу.

Nasha Canada

Новости Тяжелая душевная болезнь русского пациента заметно прогрессировала

Основной ошибкой россиян стало избрание президентом человека, не представившего своей программы и не участвовавшего в дебатах. Они бы тогда заранее узнали и о повышении пенсионного возраста, и о повышении налогов. А то, как говорит моя жена, выбрали козла в мешке.

Сергей Талк

В отместку Константинополю, России нужно принять буддизм. Потому что самый популярный в России диалог звучит так:

- Водку будешь?

- Буду!

Наталию Сорокину и Марию Трошину отправили в СИЗО до 16 ноября. Грозит им до 6 лет за то, что у себя дома за закрытыми дверями они толковали Библию не так, как велит Гундяев.

Грани. Ру

Новости РПЦ повторяет ошибки Кремля

СМИ, в том числе государственные, наперебой пишут о том, какие мощи теперь не будут привозить в Россию, а какие по-прежнему будут. Это у нас XXI век такой, век науки, технологий, космоса. Впрочем, о чем я, какой там космос...

Проф. Преображенский

Лайфхак для желающих вернуться в СССР. Есть множество стран, которые выглядят как СССР. Беларусь, КНДР, Куба, Венесуэла, и множество других. В них всё как вы любите; нищета, дефицит, закрытость, отсталость, контроль гос.структур, антизападность, так что ж вы не уезжаете?

Культ наЛичности

Примечательно, что все совкофилы мечтают вернуться в СССР, но чтобы с приватизированной квартирой и чтобы там можно было купить иномарку, а в магазинах не было дефицита и проходили акции и распродажи...

Svirsky1

"В отличие от наших западных партнёров мы всё-таки построили правовое государство", - заявил в интервью "Euronews" Лавров.

И ведь, как ни странно, он не соврал. Действительно. Кто в России ближе к царю, тот и прав.

Vitauskas

Российские власти засекретят план борьбы с долларом. Странные они. Все давно его знают. Воровать в России, переводить наворованное в доллары и выводить их из России - это и есть их план, в котором из секретного только названия банков и номера счетов.

Владимир Матов

Заметил, что ватоголовые уже начали в публичном пространстве отстраняться от Владимира Владимировича. Один такой пишет сегодня - "Я никогда не поддерживал Путина...." Я зашёл на его страничку, а там в ранних твитах в какие только позы он не становится, чтобы вылизать... Вот так.

Игорь Шап‏