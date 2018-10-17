МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Дмитрий Чекалкин
Дмитрий Чекалкин
ШоуменВсе статьи автора

У России две беды

18.3т

У России две беды - украинская автокефалия и американский госдолг...

Говорят, чтобы теперь отличаться от Украинской православной церкви, в РПЦ решили креститься дулей...

Термин "русский мир" теперь заменен новым: "каноническая территория". Выясняется, что и Эстония, и Молдова, и Казахстан - это всё их канонические территории. Ну что ж, после российско-украинской войны "канонические территории" одна за другой будут прощаться с московской церковью.

Андрей Мальгин

Из G8 выгнали. Из Олимпиад выгнали. Из православия выгнали. Из Совета Европы и ООН выгоняют …А надо было всего-навсего вовремя выгнать одну крысу.

Nasha Canada

Новости
Тяжелая душевная болезнь русского пациента заметно прогрессировала

Основной ошибкой россиян стало избрание президентом человека, не представившего своей программы и не участвовавшего в дебатах. Они бы тогда заранее узнали и о повышении пенсионного возраста, и о повышении налогов. А то, как говорит моя жена, выбрали козла в мешке.

Сергей Талк

В отместку Константинополю, России нужно принять буддизм. Потому что самый популярный в России диалог звучит так:

- Водку будешь?

- Буду!

Наталию Сорокину и Марию Трошину отправили в СИЗО до 16 ноября. Грозит им до 6 лет за то, что у себя дома за закрытыми дверями они толковали Библию не так, как велит Гундяев.

Грани. Ру

Новости
РПЦ повторяет ошибки Кремля

СМИ, в том числе государственные, наперебой пишут о том, какие мощи теперь не будут привозить в Россию, а какие по-прежнему будут. Это у нас XXI век такой, век науки, технологий, космоса. Впрочем, о чем я, какой там космос...

Проф. Преображенский

Лайфхак для желающих вернуться в СССР. Есть множество стран, которые выглядят как СССР. Беларусь, КНДР, Куба, Венесуэла, и множество других. В них всё как вы любите; нищета, дефицит, закрытость, отсталость, контроль гос.структур, антизападность, так что ж вы не уезжаете?

Культ наЛичности

Примечательно, что все совкофилы мечтают вернуться в СССР, но чтобы с приватизированной квартирой и чтобы там можно было купить иномарку, а в магазинах не было дефицита и проходили акции и распродажи...

Svirsky1

Новости
Новости Крымнаша. До 2014 года я не представлял глубину деградации в России

"В отличие от наших западных партнёров мы всё-таки построили правовое государство", - заявил в интервью "Euronews" Лавров.

И ведь, как ни странно, он не соврал. Действительно. Кто в России ближе к царю, тот и прав.

Vitauskas

Российские власти засекретят план борьбы с долларом. Странные они. Все давно его знают. Воровать в России, переводить наворованное в доллары и выводить их из России - это и есть их план, в котором из секретного только названия банков и номера счетов.

Владимир Матов

Заметил, что ватоголовые уже начали в публичном пространстве отстраняться от Владимира Владимировича. Один такой пишет сегодня - "Я никогда не поддерживал Путина...." Я зашёл на его страничку, а там в ранних твитах в какие только позы он не становится, чтобы вылизать... Вот так.

Игорь Шап‏

У России две беды

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий ЧекалкинДмитрий Чекалкин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Чекалкина
Поделиться в Facebook
26
Комментарии
1
66
Смешно
38
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Soin Sergii
Soin Sergii
А москалей Путя крестит. Вялым. А они радуются и спьяну выделывают всякие фигуры на свежем воздухе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Korolev Vlad
Korolev Vlad
заметил, что ватоголовые уже начали в публичном пространстве отстраняться от Владимира Владимировича. Один такой пишет сегодня - "Я никогда не поддерживал Путина...." Я зашёл на его страничку, а там в ранних твитах в какие только позы он не становится, чтобы вылизать... то ли еще будет... в Украине тоже сейчас мало кого найдешь из голосовавших за гиппопотама
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Korolev Vlad, за хуйла у нас никогда не голосовали а вы трижды.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Белый господин
Белый господин
Православные церкви крестятся щепотью. Староверы 2-мя пальцами Зачем майдаунам понадобилась новая православная церковь? Наверное потому, что пяткой будут креститься.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5
2 из 11 ответов | показать все
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Белый господин, "...чистые ходим" по помойкам, ну,...и, ...с лопаты пожрать)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Белый господин, крестись дулей и засохни, там, у себя, за поребрики, нехристь мокшанская)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги