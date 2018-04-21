У патриарха Кирилла потребовали икону с Путиным

Главу Русской православной церкви Патриарха Кирилла попросили создать икону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает "Знак", с такой инициативой обратились активисты организации "Национальный комитет+60" по случаю 1030-летия празднования Крещения Руси-Украины. Они заявили, что Путин "является ярким продолжателем священного дела Владимира Крестителя".

"Ему, по данным из конфиденциальных источников, многократно было явление Божией Матери на Валааме! Не секрет, что именно там правитель России из года в год сосредотачивается и принимает ключевые решения по благословению Пресвятой Девы!" — написали активисты.

Они предлагают написать икону, изображающую молящуюся Богородицу в полный рост, но без младенца. "Конечно же, в главном варианте сакральной иконы к Богородице коленопреклоненно обращается сам Владимир Путин с просьбой быть заступницей и наставницей, указывающей путь к величию и процветанию России!" — пояснили активисты.

Активисты уверены, что путинская икона сплотит всех православных вокруг национального лидера.

"Национальный комитет+60" был создан петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. При этом после завершения празднования комитет не был распущен, а продолжает выступать с инициативами. Ранее активисты просили причислить Путина к лику святых.

Как писал "Обозреватель", ранее в РПЦ показали текст молитвы за Путина.