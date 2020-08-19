У Лукашенко остались только силовики, против него введена самая сильная санкция, – белорусский оппозиционер

В настоящее время протесты против Александра Лукашенко, занимавшего пост президента Беларуси пять сроков подряд, охватили всю страну. Протестуют даже деревни. Самая большая санкция в отношении режима – не внешняя, а внутренняя, прежде всего забастовка крупнейших предприятий страны.

Лукашенко обращается за политической и военной помощью к президенту РФ Владимиру Путину, но миллионные протесты в Беларуси – это послание и Кремлю. Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

– Раньше мы видели российскую военную технику, которая направлялась в сторону Беларуси. Теперь мы видим видео, где уже и по белорусской земле едет техника без опознавательных знаков. Это те "зеленые человечки", о которых говорили?

– Ситуация сложная. С одной стороны, у нас есть проблема, и эта проблема называется "диктатура", "система Лукашенко", и с ней надо решать вопрос в ближайшее время. Другая проблема – это российский фактор.

Эти проблемы одновременно постучались в дверь Беларуси, и мы вынуждены решать их одновременно.

Что касается первой проблемы, здесь все более-менее очевидно. Подавляющее большинство людей говорит Лукашенко: "Уходи!". Они признают Светлану Тихановскую своим легитимным президентом. Она имеет сильную внутреннюю легитимность. У Лукашенко остались только силовики.

Второй фактор – российский – гораздо более сложный. Мне кажется, что остановить "зеленых человечков" может визуализация огромного количества людей, которые выступают против Лукашенко – ближайшего союзника Путина.

Вчера (16 августа. – Ред.) был митинг. Мне кажется, оценки в 100-200 человек занижены. Их было гораздо больше. В масштабах страны это миллионы людей. В Минске – 300-400 тысяч, которые выходили в центр города, приходили, уходили.

У нас почти семь миллионов избирателей, и мы видим миллионные протесты в масштабах всей страны, самые крупные в истории Беларуси. Сейчас нет ни одного районного города, где не было бы протестов. Протесты дошли уже и до деревни. Когда мы видим, что в деревнях выстраиваются цепи солидарности, то это говорит о том, что действительно протест очень сильный.

Я думаю, что такое количество людей – это еще и послание Путину, потому что среди этой огромной массы не было ни одного российского триколора, ни одного лозунга в поддержку интеграции с Российской Федерацией.

Думаю, там найдутся разумные головы, которые поймут, что это протест против Лукашенко, но это не голоса за какие-то особенные отношения с Российской Федерацией.

Ну и сегодня (17 августа. – Ред.) стали практически все крупные предприятия страны. Они выдвигают политические требования, пункт номер один – "Лукашенко, уходи!" Пункт номер два – "Светлана Тихановская – наш президент". И как перспектива – возможные честные парламентские и президентские выборы как некий пункт плана действий президента Светланы Тихановской.

Миллионные протесты в стране – это еще и послание Путину

– Уточнение по поводу "зеленых человечков" или поддержки Российской Федерации, Путина – Лукашенко. Они общались, и Лукашенко сам не раз говорил об этом. Чего ждать? Мы уже видели, как войска заходили в Крым, на Донбасс. Зачем они зашли в Беларусь? Чтобы встать против толпы?

– Давайте так. На сегодняшний день подтвержденных фактов, что кто-то зашел в Беларусь, кроме факта вагнеровцев, которые находились на территории Беларуси и которых Лукашенко изолировал – на самом деле, нет. Но мы точно знаем, что Лукашенко будет апеллировать или уже апеллирует к Путину и просит помощи – политической и военной.

Поэтому сейчас доверенное лицо, уполномоченный кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Николай Козлов записал специальное обращение к россиянам, к политическому руководству.

Основной посыл я могу пересказать. Первое – мы благодарим россиян, которые выразили солидарность со сторонниками перемен в Беларуси, которые признают победу Светланы Тихановской. Одновременно главное послание – что любые попытки руководства Российской Федерации использовать то, что сегодня происходит в стране или поддержать Лукашенко какими-то военными методами будут восприняты как борьба с выбором народа Беларуси и как реальная угроза или посягательство на суверенитет и независимость страны.

Мы исходим из того, что Россия в этой ситуации должна занять позицию политического нейтралитета и не поддерживать бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко. В первую очередь, не поддерживать военными инструментами и методами. Это главная суть обращения.

– В отношении действий и украинского государства, и Европейского Союза – санкции, евродепутаты признали Лукашенко персоной нон грата. С одной стороны, санкции уже давно обещали и хотели повторных выборов. Лукашенко сказал, никаких повторных выборов не будет. С другой стороны, такими санкциями Лукашенко якобы направляют в объятия Путина – союзное государство, ОДКБ… Где тут баланс?

– Главные санкции как угроза для Лукашенко – это внутренние санкции. Санкции от избирателей, граждан, налогоплательщиков страны. Общенациональная забастовка, которая сейчас набирает мощь, это сама сильная санкция в отношении режима Александра Лукашенко.

К тому же граждане могут перейти к неким санкционным действиям в отношении власти. Просто перестать платить какие-то налоги, пошлины. Отказаться давать деньги этой власти, этому режиму. Это самое мощное оружие.

Если мы говорим о внешних санкциях, то пока они точечные – визовые, финансовые – в отношении тех, кто запятнал себя кровью, кто запятнал себя фальсификациями. Пока это достаточно узкий круг людей.

Конечно, мы говорим о том, что сейчас нужно очень избирательно относиться к тем финансовым проектам, которые работают в Беларуси. Нельзя допустить, чтобы на деньги, которые идут из Европейского Союза, закупались гранаты, которыми потом убивают людей.

Очень важно и политическое заявление. Если они говорят о том, что Лукашенко не имеет международной легитимности, это важно. Если они признают Светлану Тихановскую как человека, которая действительно получила большинство голосов избирателей в Беларуси, это также крайне важно.

Владимир Путин, Александр Лукашенко

– Два уточнения. Первое – не произошел ли процесс поглощения Россией Беларуси, учитывая эту определенную политическую дестабилизацию. Второе – вы сказали о благодарности россиянам, которые не вмешиваются в процессы. В эти дни я мониторил государственное телевидение Беларуси, и там зрителей очень четко настраивают против Украины. Дескать, в Украине произошел Майдан, это ни к чему хорошему не привело. Могут ли быть межнациональные конфликты?

– Я думаю, что на сегодняшний день россияне, политическое руководство должны себе очень четко представлять, что миллионы людей, которые вышли на улицы, это не есть какая-то поддержка – прямая или косвенная – каких-то русских настроений.

У нас на сегодняшний день в стране консенсус. 95% граждан говорят, что Беларусь – суверенная независимая страна. И Путин и его окружение должны понять, что весь этот гнев и негодование, которые сегодня обращены в отношении Лукашенко, пойдут и в отношении России.

Что касается второго фактора, то Лукашенко сейчас начал пиарить тему Майдана. Но знаете, эта тема была актуальна в 2014 году. И многие люди тогда боялись, чтобы это не перекинулось на нашу страну. Но уже прошло шесть лет, ушла эта тема. Уже нет этого страха, которым можно размахивать как жупелом. Это уже не работает. Это не топовая тема, на которой можно получить политические дивиденды.

Нас волнует, что скажет политическое руководство Украины. Признают ли они итоги этой кампании, признают ли Лукашенко нелегитимным? Если Верховная Рада займет такую же позицию. Это важно для белорусов услышать от политического руководства. И поддержка страны, обычных простых украинцев в социальных сетях. Это куда важнее, чем то, что говорит Лукашенко и телевидение.

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