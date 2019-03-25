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"У казаков-запорожцев – русские корни": в России задумали украсть историю Украины

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Старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков заявил, что все казачество, включая запорожцев, имеет исконно русские корни.

Он возмутился из-за того, что сейчас его якобы отдают в руки русофобов в Украине. Бредовыми псевдоисторическими размышлениями рупор Кремля поделился на конференции в Москве, сообщает пророссийское СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы знаем, что многие казачьи войска вообще являлись порождением российской государственности, верой и правдой служили ей, отстаивали ее границы, и так далее. И, тем более, с исторической и морально нравственной точки зрения, мы не имеем права отдавать казачью историю, в том числе и запорожскую, не говоря уже о слободском казачестве, на откуп антирусским проектам", — высказался Марчуков.

Он также разразился нелепой "сенсацией" о том, что Киев якобы вербует сепаратистов в рядах современного донского казачества.

Запорожцы

Запорожцы

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"Мы знаем, что есть казачьи сепаратисты, которые заявляют, что, дескать, донские казаки — это не русские, а особая нация, что "Московщина" присоединила и подавила вольнолюбивый казачий Дон. Мы знаем, что этим казачьим сепаратистам очень большую поддержку оказывает Украина, которая тоже ввела монополию на запорожское казачество, объявив его не частью русского казачьего пояса, а некой "тысячелетней историей украинской нации", — сказал неадекватный пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный экс-нардеп Василий Волга заявил, что запорожские казаки якобы основали Харьков и Сумы на территории России, когда бежали от последствий периода руины в Украине.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Нет никакой укроистории, как, собственно, и нации.
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Рязанов Юрий
Рязанов Юрий
andrei andrei, Отозвалась мордва с мокшанских болот.Украинец,немец,литовец-это имя существительное.Это нация,а русский-имя прилагательноНе нация,а принадлежность.Кому,чему.Холоп вообщем.Иди пасись,быдло чмошное.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
какая смешная мокша
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2

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