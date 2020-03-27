У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус COVID-19.

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Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующее видео.

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции. Вместе мы победим", – говорится в сообщении.

Борис Джонсон

Добавим, что министр иностранных дел Доминик Рааб назначен преемником Джонсона по пост главы правительства, в случае заболевания премьером коронавирусом.

Отметим, что ранее 79-летний отец премьер-министра Стэнли Джонсон заявил, что не намерен соблюдать карантин и будет дальше ходить по пабам.

"Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб", – заявлял Джонсон-старший, передает Evening Standard.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания с 21 марта ужесточила карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

Также министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Британии Надин Доррис заразилась COVID-2019.

Ранее Борис Джонсон назвал COVID-19 самым тяжелым кризисом в области здравоохранения для нынешнего поколения.

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