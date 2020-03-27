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27 марта • обновлено в 13:52
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У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус

18.2т
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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус COVID-19.

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Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующее видео.

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции. Вместе мы победим", – говорится в сообщении.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Добавим, что министр иностранных дел Доминик Рааб назначен преемником Джонсона по пост главы правительства, в случае заболевания премьером коронавирусом.

Отметим, что ранее 79-летний отец премьер-министра Стэнли Джонсон заявил, что не намерен соблюдать карантин и будет дальше ходить по пабам.

"Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб", – заявлял Джонсон-старший, передает Evening Standard.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания с 21 марта ужесточила карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

Также министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Британии Надин Доррис заразилась COVID-2019.

Ранее Борис Джонсон назвал COVID-19 самым тяжелым кризисом в области здравоохранения для нынешнего поколения.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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К. Алла
К. Алла
Ну капец. Если учесть, сколько известных людей уже заразилось, то становится ясно, что большинство случаев коронавируса просто не зафиксировано. Ибо статистически невозможно, что заболели по миру даже не миллионы, а уже так много среди заболевших известных имен.
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Aleeva Zina
Aleeva Zina
Я бы удивилась, если бы он не заболел. Он такой креативный , ну просто во всём.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а каралевна?
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