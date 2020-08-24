Twitter вновь уличил Трампа в публикации "недостоверных" сообщений

Соцсеть Twitter в очередной раз восприняла как такое, что "содержит недостоверную информацию", сообщение президента США Дональда Трампа.

Его политик оставил днем 23 августа. Информация в нем касается предвыборной кампании в стране.

В частности, Трамп вновь выразил убеждение, что голосование на выборах президента США с помощью почты якобы способствует подтасовке результатов.

"Итак, теперь демократы решили использовать почтовые ящики для голосования, которые являются катастрофой для избирателей. Кроме того, любой может проголосовать несколько раз. Кто контролирует, находятся они в районах демократов или республиканцев? Они также не продезинфицированы от коронавируса. Большое мошенничество" , – возмутился американский лидер.

Так, Twitter классифицировал этот месседж как таковой, что вводит в заблуждение. В соцсети предупреждают, что твит нарушает ее правила, касающиеся гражданских вопросов и честности выборов. В то же время было решено, что его "следует оставить доступным в интересах общественности".

Твит Трампа (Twitter Donald J. Trump)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа с дезинформацией о COVID-19. Twitter так же запретил аккаунту предвыборного штаба американского лидера публиковать посты до удаления этой записи.

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