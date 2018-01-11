"Тузы в рукаве закончились": эксперт заявил, что Путин оказался в тупике

Накануне очередных президентских выборов президент России Владимир Путин оказался в "серьезном тупике"; все "козыри из рукава" уже использованы Кремлем.

Такое мнение "Обозревателю" высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, "в колоде Российской Федерации" был ряд "тузов" - Северная Корея, Украина, Сирия. Они были необходимы Кремлю, чтобы восстановить свой статус в мире и "вернуться в Большую восьмерку". Но "все эти тузы уже сыграли", - констатировал эксперт.

Так, "Путину надо потихоньку уходить из Северной Кореи", поскольку ракетно-ядерная программа завершена, а на следующий шаг – нанесение ядерного удара – никто не пойдет.

Далее – "если Иран оторвут от России, а именно это сейчас и происходит, то будет арабо-израильский конфликт. Российская группировка одна не вытянет спасение Асада. С ней смогут разобраться все, кто угодно, начиная от ополченцев и заканчивая многонациональной коалицией", - продолжил Жданов.

Одновременно попытки создания новых "тузов" оказались неудачными. "Они попробовали Нагорный Карабах, но оказалось, что азербайджанская армия готова снести не только Карабах, но и Армению. Сейчас Путин с трудом договаривается о прогоне российской техники через территорию Грузии, чтобы хоть как-то поддержать эту группировку и военную базу в Армении. Поэтому Карабах заглох", - констатировал он.

"Ферганскую долину Путин вообще не решился раскачивать – он просто в Киргизстане договорился с местными элитами и там поставили согласительную фигуру в лице нового президента", - напомнил Жданов.

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Угроза терактов также перестала играть роль "туза". "Теракты он провел, все уже знают, как с этим бороться, спецслужбы к этому готовы".

"Путин попытался походить вдоль кабелей связи подводными лодками в Северном море, натовцы немножко понервничали, но зато потом Греф (глава Сбербанка РФ Герман Греф. – Ред.) сразу заговорил, что Россию могут отключить от SWIFT", - напомнил Жданов.

Таким образом, "накануне выборов Россия оказалась в серьезном тупике", - сделал вывод эксперт.

Как писал "Обозреватель", ранее Олег Жданов указал на признаки того, что президент России Владимир Путин готовится к внутренней войне.