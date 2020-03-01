Турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.
Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Anadolu. Под контроль оппонентов Асада и Путина вернулись Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.
За последние часы Турция ликвидировала 46 боевиков, подбила шесть танков, уничтожила два броневика, три артиллерийских орудия и 12 пикапов.
Война в Сирии
Военные Эрдогана также разгромили беспилотниками военный аэродром Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Этот объект активно использовался при нанесении ударов по поселкам в зоне деэскалации.
В Турции утверждают, что потеря аэродромов на северо-западе Сирии серьезно ограничит возможности для маневрирования сил Асада.
Эрдоган и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
Позже Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
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