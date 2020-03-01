Турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Anadolu. Под контроль оппонентов Асада и Путина вернулись Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

За последние часы Турция ликвидировала 46 боевиков, подбила шесть танков, уничтожила два броневика, три артиллерийских орудия и 12 пикапов.

Война в Сирии

Военные Эрдогана также разгромили беспилотниками военный аэродром Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Этот объект активно использовался при нанесении ударов по поселкам в зоне деэскалации.

В Турции утверждают, что потеря аэродромов на северо-западе Сирии серьезно ограничит возможности для маневрирования сил Асада.

Эрдоган и Путин

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