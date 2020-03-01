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1 марта • обновлено в 20:42
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Турция за сутки освободила 9 поселков Сирии, у Асада большие потери

2.9т
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Турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Anadolu. Под контроль оппонентов Асада и Путина вернулись Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

За последние часы Турция ликвидировала 46 боевиков, подбила шесть танков, уничтожила два броневика, три артиллерийских орудия и 12 пикапов.

Война в Сирии

Война в Сирии

Военные Эрдогана также разгромили беспилотниками военный аэродром Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Этот объект активно использовался при нанесении ударов по поселкам в зоне деэскалации.

В Турции утверждают, что потеря аэродромов на северо-западе Сирии серьезно ограничит возможности для маневрирования сил Асада.

Эрдоган и Путин

Эрдоган и Путин

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Башар Асад Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Стадо, вдумайтесь в заголовок!!!
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"освободила"? Армия оккупантов "освободила" от армии законной власти? Лoxлы, вы вообще ипанулись?
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2
1
васильевич василий
васильевич василий
Освободила от населения 9 поселков
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1
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