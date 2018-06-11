Турция ввела войска в Ирак: Эрдоган объявил о начале наступления

Турция начала военную операцию против террористов в иракских районах Кандиль и Синджар.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

По его словам, 20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов террористов Рабочей партии Курдистана.

"Это только начало, операция будет продолжена. Вооруженные силы Турции очистят от террористов иракский Кандиль так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что "все террористы рано или поздно ответят за свои преступления".

Также он заявил, что только в сирийском Африне в рамках операции "Оливковая ветвь" было нейтрализовано более 4500 террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2017 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь"против курдских формирований в сирийском Африне.

Настоящее обострение началось в феврале. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне.

Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".

15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.