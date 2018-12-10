Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в убийстве Хашогги: что известно

Официальная Анкара обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу". По его словам, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби является одним из соучастников убийства Хашогги.

Кроме того, Фахреттин Алтун сообщил, что турецкая власть разочарована официальном ответом Эр-Рияда на требование выдать лиц, причастных к убийству Хашогги. По мнению Алтуна, таким образом Саудовская Аравия играет на руку кругам, обвиняющим Эр-Рияд в попытке замять преступление.

Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Джамаль Хашогги

Изначально предполагали, что расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах. Позже правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. А телеканал CNN, со ссылкой на собственные источники, опубликовал последние слова журналиста.

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера. Сенаторы США поддерживают мнение Управления, называя принца Мохаммеда бин Салмана "сумасшедшим" и "опасным".