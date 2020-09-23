Турции грозит "цунами" коронавируса: медики объяснили причину

Ситуация с распространением коронавируса в Турции может значительно ухудшиться на фоне риска увеличения количества заболеваний осенью.

Эксперты Турецкой медицинской ассоциации во время видеоконференции заявили, что страну ждет "цунами", если не будут приняты необходимые меры, передает Deutsche Welle.

Медики напомнили, что они ранее предупреждали о подобном риске. По их мнению, сейчас картина становится тревожной.

Эксперты винят в этом власти, потому что они не приняли своевременные меры по борьбе с эпидемией COVID-19. Также они заявили о сокрытии фактов заболевания в стране.

По данным онлайн-счетчика worldometers.info на 22 сентября, в стране зафиксировано 306 тысяч случаев заражения. За последние сутки добавилось 1 692 новых пациента. При этом выздоровели почти 270 тысяч человек и 7,6 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа говорил, что страна переживает второй пик распространения коронавирусной инфекции. Тогда министр связывал рост заболеваемости с плохим соблюдением профилактических мер отдыхающими.