Посмотрел интервью “исполнителей ГРУ Петрова и Боширова” каналу RussiaToday, вспомнил Меркадера…

Хайме Рамон Меркадер дель Рио, он же Рамон Иванович Лопес. Мало кто сейчас помнит этого человека. 20 августа 1940 года под именем Жака Морнара он нанёс смертельную рану ледорубом Льву Троцкому – одному из организаторов и вдохновителей Октябрьской революции 1917 года в России, Красной Армии и Советского государства.

Лев Троцкий был выслан Сталиным из СССР в 1929 году, в 1932 году лишён советского гражданства. Он был злейшим врагом Советской власти и личным врагом Сталина. Троцкий не был расстрелян, как другие ближайшие соратники Ленина, только потому что Сталин в 1929 году ещё не имел той огромной власти, которую приобрёл позже. Но личный враг “великого вождя” – это личный враг навсегда. И поэтому судьба его была предрешена.

Кто-нибудь доказал в 1940 году, что Троцкий был убит по приказу Сталина? Нет. Кто-нибудь узнал в 1940 году, что убийство было совершено агентом НКВД? Нет.

Меркадер, несмотря на пытки, объяснил убийство актом возмездия борца-одиночки, отсидел 20 лет в мексиканской тюрьме, был освобождён 6 мая 1960 года и перенаправлен на Кубу. Впоследствии тайно перевезён в СССР и 31 мая 1960 года удостоен звания Героя Советского Союза.

Скажете: при чём здесь Скрипаль? какая здесь связь? На мой взгляд, самая прямая. Даже через 20 лет после убийства Троцкого правду об исполнителе знал очень узкий круг людей, а общественность узнала только после развала Советского Союза.

Чтобы умереть, достаточно быть врагом системы, врагом кремлёвского режима, личным врагом Путина. Я думаю, так было с Литвиненко, так должно было быть со Скрипалём и его дочерью. Естественно, Путин не сам вкладывал свой “ледоруб” – флакончик с “Новичком” в руки исполнителей, как и Сталин не сам вкладывал ледоруб в руки Меркадера.

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Обмельчала земля российская. Оскудела. Не исполнители, а одно недоразумение. Это ведь насколько нужно придумать тупую “легенду”, чтобы в неё вообще никто не поверил. Два якобы предпринимателя “средней руки” летят в начале марта из заснеженной Москвы в заснеженный Лондон на пару дней, вроде бы как “оторваться”. Потом, наверное, раскаиваясь в греховных помыслах, решают поехать в Солсбери посмотреть “Солсберецкий собор”. Едут туда и возвращаются в Лондон на электричках, хотя, по их же словам, “поезда не ходили вообще”, так как был транспортный коллапс и т.д. и т.п. То есть, как говорят в России, несут бред сивой кобылы.

Так просто взяли и позвонили Маргарите Симоньян и говорят: “Возьмите у нас интервью”. Ведь каждый, как она говорит, знает номер её мобильного. А я вот не знаю. И знакомые мои тоже не знают.

Ну, конечно, позвонили Петров с Бошировым после того, как об этом объявил Путин на Восточном экономическом форуме 12 сентября. Он сказал: “Мы их нашли”. Целую неделю искали “предпринимателей”? Если бы они были настоящими предпринимателями, то они бы уже 6 сентября рассказывали всё о себе и своих родственниках, и даже больше, чем обязаны… И говорили бы правду, и она бы не выглядела такой бестолковой. Потому что реальные люди рассказывают реальные истории, и частная жизнь их от этого не страдает. И тогда эти реальные люди только радуются тому, что могут оградить свою страну от нападок Запада. А согласно текущей версии Кремля-Симоньян-Боширова-Петрова частная жизнь двух “предпринимателей” дороже репутации России со всеми вытекающими последствиями, дороже усиления западных санкций, глобальных экономических и политических проблем. Кто-нибудь верит в это? Я – нет. Потому что для Кремля и лично для Путина люди – это пыль на дороге.

Полиция Великобритании сработала профессионально и по крупицам восстанавливает картину произошедшего в Солсбери. А интервью с “Петровым-Бошировым” только подтверждает версию их причастности. История с этим интервью из одного ряда с историей про украинскую ракету, сбившую малазийский BoeingMH-17, которую кремлёвский шулер вытащил из рукава 17 сентября 2018 года (https://youinsideworld.blogspot.com/2018/09/20.html). НЕ ВЕРЮ, как говорил Станиславский.

Но Путину и не надо, чтобы ему верили…

Чем больше будет появляться заявлений о продолжающихся отравлениях сейчас в Солсбери, как произошло на днях с гражданкой Израиля, уроженкой России Анной Шапиро и её мужем Алексом Кингом, тем будет больше причин у Кремля “смеяться” над Европой. Потому что по прошествии времени сама история, начавшаяся с отравления Скрипалей и других людей нервно-паралитическим веществом “Новичок”, превратится в развлекательное шоу “Запад сошёл с ума, обвиняя Россию во всех грехах”. Не зря звучат заявления о том, что пора им в своих странах разобраться, что у них там происходит.

И под такой шумок у Путина есть шанс стать для всех единственным“Спасителем” всех обездоленных и недовольных в других странах, он только этого и ждёт ото всех НАС (https://youinsideworld.blogspot.com/2018/04/blog-post.html).

Чем больше шума и провокаций, тем больше скрытых дел, которые осуществляет Кремль, проникая во все страны любыми способами. Подчиняя себе людей через различные “механизмы”. Что строит Путин? Империю Подчинения.