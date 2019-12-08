Цель – изгнать Путина: российский шаман "пошел с пацанами" на Кремль

В России так называемый "шаман" Александр Габышев вместе с двумя спутниками возобновили поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать президента РФ Владимира Путина".

Об этом сообщает издание "Сибирь Реалии". Вместе с "шаманом" также идет его главный сподвижник, правозащитник Евгений Ростокин по кличке "Ворон".

"У шамана те же цели и мотивы, и он идет. Цель у него та же. Он с пацанами пошел, идет", – сказал правозащитник. По его словам, подписка Габышева о невыезде уже истекла.

Напомним, Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является "изгнание" президента России Владимира Путина, которого шаман считает "порождением темных сил".

19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии. Его доставили в Якутск, в психоневрологический диспансер (позднее шамана выпустили). 20 сентября в отношении шамана провели экспертизу и признали его невменяемым.

Адвокаты активиста считают диагноз некорректным, так как экспертиза производилась не в стационаре, а параллельно с допросом Габышева. В октябре Габышев заявил, что собирается продолжить поход на Москву. Он отметил, что его акция будет носить исключительно мирный характер.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что приход шамана закончился массовыми протестами против власти РФ, которые продолжились даже после того, как шаман ушел из города в направлении Иркутска.

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