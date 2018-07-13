"Царь приехал!" Старик, целующий руки Путина, взбесил сеть. Видеофакт

Во время поездки президента России Владимира Путина на Валаам к его рукам приложился пожилой мужчина.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter "недруги за бугром".

"Царь приехал", - лаконично подписано видео из церкви, на котором старик обливается слезами, а глава РФ покровительственно обнимает его.

Пользователи напротив не стесняются в выражениях своих эмоций по поводу увиденного.

"Старичков, значит, в животик целовать не хочет", "Рабы, слепое поклонение, зачем им свобода?", "Холопская душонка у старичка", "Ну, как тут еще на срок не остаться! Ну любят ведь! Уверен, да подойди он так к каждому, да заговори, а если еще дитями поинтересуйся - обморок же, обморок и лужа... Нужно помазать! Необходимо!", "У них не Иисус святой, а плюгавое ху*ло, так прям обрыдался дед", - не скрывают презрения в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Путина, на котором он держится за руку с российским патриархом Кириллом, озадачило сеть.