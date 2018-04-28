"Трудно смотреть": Трамп поделился впечатлениями от просмотра "Паралимпиады-2018"

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему было тяжело долго смотреть Паралимпийские Игры-2018, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом он сказал на встрече с американскими паралимпийцами, сообщает The Washington Post.

"То, что происходит на Паралимпийских играх было невероятным и вдохновляющим для меня. Я наблюдал за выступлением - а мне было немного тяжело смотреть на это слишком долго - и наблюдал столько, сколько было в моих силах", - сказал американский лидер.

В Международном паралимпийском комитете, со своей стороны, выразили надежду, что Дональд Трамп и впредь будет смотреть Паралимпиаду.

Как сообщал "Обозреватель", национальная команда США заняла первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018. В ее активе 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей.