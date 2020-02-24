В своих выступлениях представители азербайджанской диаспоры Украины всегда отмечают, что наши народы имеют одинаковую судьбу. Украина, как и Азербайджан, столкнулась с иностранной оккупацией, проблемой вынужденно перемещенных лиц и агрессивного сепаратизма. Однако у нас есть и отличие. Речь идет о Ходжалинской трагедии, произошедшей 28 лет назад.

Ночь 26 февраля 1992 года была вписана в историю Азербайджана кровавыми буквами. Мирный азербайджанский город Ходжалы сровняли с землей. В тот день в течение короткого времени со зверскими пытками были уничтожены 613 мирных жителей.

Ходжалинская трагедия

Мирные жители, которым удалось вырваться из окружения, с особой жестокостью были убиты в лесах.

В этот период 1275 человек пропали без вести и были взяты в плен, город с 10-тысячным населением был разгромлен, строения были разрушены и сожжены. Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, неизвестна до сих пор.

В результате трагедии более тысячи человек из числа мирного населения стали инвалидами, получив пулевые ранения различной степени тяжести. В числе убитых было 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков.

487 человек стали калеками, среди них 76 подростков.

В результате этого преступления 8 семей было уничтожено полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей - одного родителя. 56 человек были сожжены заживо.

Подобная трагедия, к счастью, миновала украинскую землю. Но в Украине живы еще свидетели трагедий XX века, которые выпали на долю всех проживающих здесь людей независимо от национальной и религиозной принадлежности. Для не повторения этого Азербайджан прилагает дипломатические усилия по признанию в мире событий в Ходжалы как геноцида. В мире проводится кампания под названием "Справедливость для Ходжалы".

На сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы и Шотландии, а также девятнадцать штатов Соединенных Штатов Америки приняли парламентские акты о признании геноцида в Ходжалы.

В связи с этим на днях председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов обратился в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины и группе по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой с целью рассмотреть вопрос о вынесении на голосование на пленарном заседании Верховной Рады постановления о признании Ходжалинской трагедии геноцидом азербайджанского населения.

Международное признание Ходжалинской трагедии геноцидом является важным политическим посланием военным преступникам, смысл которого в том, что безнаказанность ни в коем случае не одержит верх, а справедливость восторжествует раньше, чем можно предположить. Такое решение также поможет предотвратить повторения подобных преступлений в будущем. Вот почему азербайджанская диаспора надеется на помощь братского украинского народа.

Надеюсь, что принятие парламентом Украины Ходжалинской трагедии как акта геноцида азербайджанцев станет еще одним шагом к тому, чтобы Армения ускорила процесс восстановления мира.

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