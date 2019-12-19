Трампу объявили импичмент из-за Украины: будет ли отставка и чего ждать

В США произошло грандиозное событие, впервые со времен президентства Билла Клинтона Палата представителей проголосовала за импичмент действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Таким образом есть вероятность, что американский президент не дотянет до окончания срока своей каденции в конце 2020 года и будет отправлен в отставку. Но за это должен еще проголосовать Сенат.

Как Украина стала причиной вероятной отставки Трампа – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.

Теперь обвинения против президента должен расследовать и проголосовать Сенат.

Процедура импичмента была запущена из-за скандала вокруг давления Трампа на украинского президента Владимира Зеленского.

Вероятность отставки Трампа очень мала.

Третий президент в истории

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям – злоупотребление властью и препятствовании работе Конгресса.

За первую проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался. За вторую высказались 229 конгрессменов при необходимых 216. Против проголосовали 198, один воздержался.

Голосования за импичмент Трампа

Теперь же пакет документов касательно объявления импичмента Трампу направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Именно он будет принимать окончательное решение.

Правда, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не знает, когда документы будут переданы Сенату. После голосования она лишь сказала: "Посмотрим, что произойдет". Пелоси считает, что Палате представителей нужно больше узнать о том, как Сенат будет проводить судебное разбирательство.

Нэнси Пелоси

Таким образом Трамп стал третьим в истории президентом, которому объявлялся импичмент. В 1868 году Палата представителей проголосовала за импичмент 17-го президента США Эндрю Джонсона. Процедура началась после того, как глава государства без согласия Конгресса уволил министра обороны Эдвина Стэнтона. Однако, несмотря на 35 голосов "за" в Сенате против 19, их оказалось недостаточно для окончательного оглашения импичмента.

Дональд Трамп

В 1998 году в Конгрессе США проходили слушания по вопросу импичмента Билла Клинтона. 42-го президента США обвинили в лжесвидетельстве при даче показаний и воспрепятствовании правосудию. Это было связано со скандалом с Моникой Левински. По первому пункту президента оправдали 55 из 100 проголосовавших сенаторов, по второму — 50.

Еще одним президентом США, которому реально угрожал импичмент, был Ричард Никсон. Весь второй срок его президентства прошел на фоне Уотергейтского скандала. Команду Никсона обвиняли в прослушивании штаба конкурента от Демократической партии на выборах. Когда ситуация обострилась, Никсон ушел в отставку.

На решения Палаты представителей уже отреагировал Белый дом и сам Дональд Трамп.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент. После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов", – заявил американский лидер.

В Белом доме же голосование демократов назвали "постыдным эпизодом в истории страны".

"Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей. Все эти выходки ясно показывают, что демократы потеряли из виду то, что нужно этой стране, а именно Конгресс, который работает на людей. Их безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года", – отметили у Трампа.

В чем суть скандала

О начале формальной процедуры импичмента Пелоси объявила еще 24 сентября 2019 года, тогда более чем три четверти Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Причиной тому был телефонный разговор лидеров США и Украины 25 июля 2019 года, который стал предметом внутреннего расследования инспектора американских спецслужб. Трампа обвинили в том, что он в ультимативной форме потребовал у Зеленского "торпедировать" вопрос по сыну его главного конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, и якобы шантажировал украинскую сторону прекращением военной помощи.

Джо Байден

Учитывая резонанс события, Белый дом даже опубликовал стенограмму разговора двух президентов, из которой становится известно, что Трамп все же упоминал имя Байдена и его сына, и призвал украинского главу разобраться в причинах закрытия коррупционного дела по украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой являлся Хантер Байден.

"Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден сделал так, чтобы расследование было прекращено, и многие хотели бы узнать об этом, так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвалился тем, что ему удалось прекратить расследование, было бы неплохо, если бы вы разобрались в этой ситуации. По-моему, это просто ужасно", – озвучил президент США.

Глава Украины дал обещание, что новый генеральный прокурор этим займется. Он также попросил США предоставить дополнительную необходимую для расследования информацию.

"Хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, его полномочия прекратили, и это действительно несправедливо. Очень многие люди говорят об этом, как они сбросили вашего очень хорошего прокурора, и у вас к этому были привлечены очень плохие люди. Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великий мэр, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам и генпрокурору. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово", – сказал Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа

Вероятно, что Дональд Трамп надеялся, что опубликованное содержание разговора с Владимиром Зеленским снимет с него все обвинения в давлении на Украину, но все привело к обратному эффекту.

Будет ли отставка

Скорее всего нет. Для того, чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). А с учетом того, что республиканская партия, которая и выдвигала Трампа на пост президента, занимает в верхней палате Конгресса 53 места из 100, то голосование навряд ли окажется положительным.

Новости Помпео обвинил Лаврова в громкой лжи после встречи с Трампом

Это точно понимают и в нижней палате Конгресса США, но запуск процедуры импичмента мог иметь за собой еще одну цель – дискредитировать Трампа накануне президентских выборов, которые пройдут в США в начале ноября следующего года.

Дональд Трамп

Главным конкурентом Трампа остается кандидат от демократической партии Джо Байден. Согласно последним опросам, разрыв между ними составляет всего 3% в строну действующего президента.

Выдвигая обвинения против Трампа, демократы могут стараться сбить популярность главы Белого дома и поднять рейтинг своему кандидату.

Об этом же говорят и международные эксперты. Так Андрей Каракуц вообще считает, что Палата представителей пока не собирается передавать документы по импичменту в Сенат.

Новости Трамп всеми силами хочет слить Украину

"У демократов сейчас несколько иная тактика, они хотят требовать от администрации Трампа свидетельствовать против него. Когда в последние недели были слушания по этому делу, ни один из представителей администрации, ни нынешние, ни бывшие, туда не появлялись. И сейчас может быть такой вариант, что быстрой передачи не будет, а будет вот такое политическое шоу, где демократы обвинят Трампа в том, что он не сотрудничает со следствием, а он будет обвинять демократов в политическом преследовании накануне президентских выборов", – сказал международник в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, демократам сейчас выгодно затягивать историю с расследованием и импичментом, чтобы дальше атаковать Трампа и сбивать его президентский рейтинг. Но пока эта история сильно влияния не дала, хотя многое будет зависит от кандидатуры на президентских выборах от демократической партии.

Смотрите видео по теме:

"Сейчас демократы еще не выставили свою кандидатуру, вероятно они это сделают в период с февраля по май следующего года, и в это время Трампу будет важно сохранить ту базу избирателей, которая его поддерживает. Он будет пытаться действовать в информационном поле, выступать с различными обвинениями и играть роль жертвы. И здесь надо подождать, кого выдвинут демократы, ведь если это Байден, то это одна история, а если Уоррен, то другая", – отметил Каракуц.

С этим согласна и международный эксперт Юлия Осмоловская – по ее словам, круг сторонников Трампа остается достаточно устойчивым и колеблется в пределах 45%.

"В принципе вся эта история с импичментом не отразилась на колебаниях избирателей. Главным фактором, который будет учитываться при голосовании на президентских выборах – это уровень экономического роста. Если Трампу удастся сохранить те неплохие экономические показатели, которые сейчас есть в США, то аналитики прогнозируют довольно высокую вероятность переизбрания Трампа на второй срок. Это на сегодня, но, возможно, еще возникнут какие-то неожиданности, которые сейчас мы не можем предсказать", – отметила эксперт-международник.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!