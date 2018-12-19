МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Трамп заявил о победе над террористами ИГ в Сирии

5.2тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем микроблоге в Twitter, уточнив, что борьба с боевиками была единственной причиной нахождения американских военных в этом регионе.

"Мы победили ИГ в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся", – написал он.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, военное командование США готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии.

Новости
''Показали, что можем'': Соловьев цинично оправдал войну в Украине и Сирии

В частности, американские военные начали информировать партнеров о своих планах начать вывод войск из региона, где они пытаются завершить кампанию против ИГ. По данным газеты, американские власти разрабатывают планы по "полному" и "быстрому" выводу американского контингента, передает CNN.

Трамп заявил о победе над террористами ИГ в Сирии

pixabay.com

Штаты имеют около двух тысячи военнослужащих в регионе, где они в основном готовят местные силы для борьбы с террористами. Поддерживаемые США и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы добились некоторого успеха в борьбе с группировками и находятся на пороге захвата последнего крупного города, удерживаемого ИГИЛ к востоку от Евфрата.

На подобный шаг американские власти пошли после телефонного разговора между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила информацию о выводе американских войск из Сирии.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь Соединенные Штаты победили халифат. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, мы переходим к следующему этапу этой кампании", – сказала Сандерс.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение США о выводе войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации.

Мария Захарова

Мария Захарова

скриншот

"Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.

12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.

Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
терроризммировой терроризмИГИЛ
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
24
29
Смешно
5
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят армию на чужой территории. Всё что вы должны знать о политике С.Ш.А. )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Шапиро Женька, это констатация факта ... кто ведет империалистическую политику ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Воронов Евгений,:"Вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят, вводят - выводят". Завидуете?😃
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
странная ситуация: после развала совка, все кацапы чуть сдохли от голода, если бы америка не прислала в росисю еду, а ебонутые кацапытеперь считают их врагами и постоянно на них гонят. жаль, жаль, что америка тогда спасла кацапов - было бы сейчас всем хорошо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 3 ответов | показать все
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
минин евген, У России внезапно золото кончалось, что бы США за бесплатно еду присылало? Эта байка для вислоухих как ты
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Воронов Евгений: Вам о российской благодарности, а Вы в ответ, как всегда, об Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Как же так? Кто же теперь отстоит свободную и демократичную Сирию от асадовских головорезов и путинских орков?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги