Трамп заявил о победе над террористами ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем микроблоге в Twitter, уточнив, что борьба с боевиками была единственной причиной нахождения американских военных в этом регионе.

"Мы победили ИГ в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся", – написал он.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, военное командование США готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии.

В частности, американские военные начали информировать партнеров о своих планах начать вывод войск из региона, где они пытаются завершить кампанию против ИГ. По данным газеты, американские власти разрабатывают планы по "полному" и "быстрому" выводу американского контингента, передает CNN.

Штаты имеют около двух тысячи военнослужащих в регионе, где они в основном готовят местные силы для борьбы с террористами. Поддерживаемые США и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы добились некоторого успеха в борьбе с группировками и находятся на пороге захвата последнего крупного города, удерживаемого ИГИЛ к востоку от Евфрата.

На подобный шаг американские власти пошли после телефонного разговора между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила информацию о выводе американских войск из Сирии.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь Соединенные Штаты победили халифат. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, мы переходим к следующему этапу этой кампании", – сказала Сандерс.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение США о выводе войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации.

"Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", – сказала она.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.