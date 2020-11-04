Трамп заявил о "феноменальной" победе на выборах в США

Кандидат в президенты США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп заявил о "феноменальной" победе на выборах.

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Во время брифинга 4 ноября он сказал, что был готов объявить о своей победе, но этому помешало замедление подсчета голосов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Результаты феноменальные, мы всё выигрываем. Мы готовимся к большому празднованию. Мы – победители, мы выиграли все!" – сказал Трамп.

Он отметил, что выиграл штаты, которые не ожидал выиграть, в частности Джорджию и Северную Каролину.

Кроме того, Трамп заявил о попытках лишить американцев права на выражение своей воли на выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидаты в президенты США представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден 4 ноября выступили с первыми заявлениями после начала подсчета голосов.