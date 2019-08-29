Трамп за Путина? США решили "заморозить" военную помощь Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа. По его словам, программу, также известную под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности.

Автор материала отмечает, что такое решение американский президент принял после саммита "Большой семерки", на котором он всячески "умалял военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.

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По словам источника, Трамп хочет гарантий того, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже хотят пересмотра программы финансирования.

Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на просмотре, они не могут быть выплачены, а это значит, выделение средств Украине приостановится.

"Нам известно о том, что Офис по вопросам управления и бюджета задерживает финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

"У нас есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно запрашиваем администрацию, почему они задерживают эти деньги", - добавляет он.

Отмечается, что военная помощь Соединенных Штатов Украине долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву. Сокращение этой помощи может подвергнуть Трампа обвинениям в том, что его политика благоприятствует Кремлю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет. В Палате представителей Конгресса рассматривалась своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

До этого экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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