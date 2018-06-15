Дональд Трамп якобы заявил, что Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски. - Ред.
Трамп может так думать, безусловно. И конечно это значительно усложняет ситуацию с Крымом и конечно еще больше вносит раскол в его отношения с союзниками по Атлантическому содружеству и соответственно с Украиной.
Да, это очень печальный факт и, главное, абсолютно неразумный, потому что мало ли кто на каком языке где говорит. Соединенные Штаты говорят на английском языке так же, как в Англии, но это не значит, что Англия должна быть частью США или США должны быть частью Англии.
Давно уже принцип языка не является принципом территориального единства государства. Это и к России относится, и к очень многим странам мира. Так что здесь важна нерушимость границ, а не то, на каком языке говорят граждане.
Безусловно, эти слова - можно сказать елей на сердце Путина, это очевидно. Т.е. он (Путин. - Ред.) в первую очередь укрепится внутри своей собственной элиты. Он говорит, мол: "Вот видите, я вам сказал "потерпите несколько лет, и Запад признает Крым российским". Вот уже президент Трамп признает".
Конечно, эта ситуация и для Украины, и для Европы, и для всех нас, кто считает, что границы должны быть незыблемыми - это очень печальное заявление. Другое дело, что Трамп - человек такой, что он сегодня говорит одно, а завтра - другое, но это ничего не значит. Это значит, что он принципиально не отвергает возможность признать Крым российским, вот очень важно.
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