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10 октября • обновлено в 14:05
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"Они не помогли нам!" Трамп встрял в новый скандал из-за Второй мировой

4.7т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение не поддерживать курдов в Сирии продиктовано еще и тем, что они не помогали США во время Второй мировой войны.

Об этом пишет HuffPost. "Как сегодня кто-то писал в очень мощной статьи, они не помогли нам во Второй мировой войне, не помогли нам в Нормандии, например", – цитируются слова американского лидера.

О какой именно публикации идет речь, американский лидер не уточнил.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Радио Свобода"

Однако, журналисты пришли к выводу, что это статья Курта Шлихтера. Надавно он опубликовал колонку, в которой отмечал отсутствие курдов во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а по зулусских тацюрыздах шо?
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руденко евгений
руденко евгений
большой оригинал Трамп сейчас, впрочем как и весь мир, который собирается жить долго, но, боюсь, проживёт мало...
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Он Алекс
Он Алекс
ПОБЕДА НАША. Украинец Алексей Берест был одним из тех, кто установил штурмовой флаг СССР над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945-го, а украинец Майкл Стренк — одним из шести морпехов, которые подняли флаг США над Иводзимой. Во Второй мировой войне украинцы понесли человеческие потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые.
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3
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он Алекс, ну так вам Джавелины и дали в кредит ...
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