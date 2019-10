"Они не помогли нам!" Трамп встрял в новый скандал из-за Второй мировой

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение не поддерживать курдов в Сирии продиктовано еще и тем, что они не помогали США во время Второй мировой войны.

Об этом пишет HuffPost. "Как сегодня кто-то писал в очень мощной статьи, они не помогли нам во Второй мировой войне, не помогли нам в Нормандии, например", – цитируются слова американского лидера.

О какой именно публикации идет речь, американский лидер не уточнил.

Однако, журналисты пришли к выводу, что это статья Курта Шлихтера. Надавно он опубликовал колонку, в которой отмечал отсутствие курдов во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Trump on the Kurds: "They didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy, as an example." He suggests that they battled alongside U.S. forces for "their land," and adds, "With all of that being said, we like the Kurds." pic.twitter.com/4aFGJiQquv