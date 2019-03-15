Трамп впервые применил право вето: что произошло

Президент США Дональд Трамп подписал документ, которым наложил вето на резолюцию сената США об отмене в стране режима ЧП.
Она предполагала запрет американскому лидер брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов, сообщает Associated Press.
Подчеркивается, что Трамп использовал право наложить вето впервые за свое президентство.
Дональд Трамп
Как сообщалOBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил еще 1 августа 2018 года.
Он подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений.
Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.
25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", который длился 35 дней. Однако соответствующая договоренность охватила период только до 15 февраля.
11 февраля Трамп поставил ультиматум: он заявил, что готов приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе.
15 февраля Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
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