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Трамп впервые применил право вето: что произошло

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Президент США Дональд Трамп подписал документ, которым наложил вето на резолюцию сената США об отмене в стране режима ЧП.

Она предполагала запрет американскому лидер брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов, сообщает Associated Press.

Подчеркивается, что Трамп использовал право наложить вето впервые за свое президентство.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Junio Van
Junio Van
Нерабы, учитесь у нехозяев ))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Доня быкует. Совсем как кацапье винторогое. Вот только в Штатах ковбои давно умеют таких быков в стойло ставить
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Правильно сделал! Эти нелегальные мексиканцы американцев уже совсем задолбали!
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