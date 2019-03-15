Трамп впервые применил право вето: что произошло

Президент США Дональд Трамп подписал документ, которым наложил вето на резолюцию сената США об отмене в стране режима ЧП.

Она предполагала запрет американскому лидер брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов, сообщает Associated Press.

Подчеркивается, что Трамп использовал право наложить вето впервые за свое президентство.

Дональд Трамп

Как сообщалOBOZREVATEL:

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