Трамп внезапно уволил эксперта по Украине в Белом доме

Президент Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, который является ключевым свидетелем по делу об импичменте.

Ранее Виндман выступал с показаниями против Трампа, сообщает CNN. Также был уволен посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд.

"Ну, я недоволен им. Ты думаешь, я должен быть счастлив с ним? Нет", – прокомментировал увольнение ВиндманаТрамп.

Александр Виндман РБК

Ранее OBOZREVATEL писал, что сенат США, рассматривая дело об импичменте Дональда Трампа, заявил о невиновности президента США по обоим пунктам обвинения.

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