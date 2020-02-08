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9 февраля • обновлено в 02:56
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Трамп внезапно уволил эксперта по Украине в Белом доме

4.8т
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Президент Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, который является ключевым свидетелем по делу об импичменте.

Ранее Виндман выступал с показаниями против Трампа, сообщает CNN. Также был уволен посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд.

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"Ну, я недоволен им. Ты думаешь, я должен быть счастлив с ним? Нет", – прокомментировал увольнение ВиндманаТрамп.

Александр Виндман

Александр Виндман

РБК

Ранее OBOZREVATEL писал, что сенат США, рассматривая дело об импичменте Дональда Трампа, заявил о невиновности президента США по обоим пунктам обвинения.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Левченко Валерий
Левченко Валерий
Читаю этот бред и утверждаюсь в мысли, что автор просто не способен, как и все его единомышленники, даже представить себе жизнь свою и страны без хозяина. Жизнь самостоятельную, независимую. Рабская душонка! И ещё. Как выживает без куратора из госдепа Франция, к примеру? А Россия? Ужас!!
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1
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Какие хмыри из Украины пытались свидетельствовать против Трампуши? Приготовиться к пляске гопака с выходом из-за печки.
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1
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сибирский ватник
сибирский ватник
С Украиной дела иметь и дерьмом не обляпаться не возможно.Скоро за великие грехи чиновников США и Европы ссылать на эту территорию будут.
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4
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