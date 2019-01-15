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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Трамп ставил вопрос о выходе США из НАТО

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Breaking News из США. Трамп ставил вопрос о выходе США из НАТО.

На сайте газеты Нью-Йорк Таймс поздно вечером в понедельник появилась статья, в которой со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных сотрудников администрации говорится, что в течение 2018 года Трамп несколько раз ставил вопрос о выходе США из НАТО. Вопрос особенно активно ставился президентом накануне саммита НАТО летом 2018 года и тогдашнему министру обороны Мэттису и советнику по национальной безопасности Болтону стоило трудов уговорить Трампа не переводить эту "идею" в публичную сферу.

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Что касается "бывших и нынешних высокопоставленных сотрудников администрации", сообщивших журналистам в последние дни сенсационные новости, не забываем, что с 1 января, например, не работают в администрации уволенные бывший министр обороны Мэттис и бывший руководитель аппарата сотрудников Белого Дома Келли, оба - генералы в отставке.

По иронии судьбы, отвечая утром на прямой вопрос корреспондента телеканала NBC, Трамп сказал "Я никогда не работал на Россию". Похоже, что это его заявление войдёт в историю по своей "правдивости" вместе с заявлением Никсона "Я не жулик" и Клинтона "У меня не было интимных отношений с этой женщиной".

Трамп ставил вопрос о выходе США из НАТО

Дональд Трамп и Владимир Путин

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
НАТО
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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