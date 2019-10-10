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10 октября • обновлено в 14:07
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Трамп согласился участвовать в импичменте: названо условие

3.5т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп согласился сотрудничать со следствием по импичменту, если демократическая партия допустит к расследованию его представителей.

Глава Белого дома обвинил демократов в том, что они ведут расследование по собственным правилам, передает "Укринформ".

"Демократы вели себя очень плохо с президентом и Республиканской партией, несправедливо. Так как имеют небольшую большинство в Палате представителей, они изменили правила, не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам", – заявил Трамп.

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Лидер американцев добавил, что к следствию не может привлекать своих юристов и лишен права слова.

"По сути, ты не можешь ничего сделать", – негодовал Трамп.

При этом он еще раз напомнил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стала основой для расследования по импичменту, был "замечательным".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Тег
Импичмент президента
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Да это ты действуешь против иетересов Америки а обвиняет демократов, лжец ты, Обама был честнее тебя
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