Трамп согласился участвовать в импичменте: названо условие

Президент США Дональд Трамп согласился сотрудничать со следствием по импичменту, если демократическая партия допустит к расследованию его представителей.
Глава Белого дома обвинил демократов в том, что они ведут расследование по собственным правилам, передает "Укринформ".
"Демократы вели себя очень плохо с президентом и Республиканской партией, несправедливо. Так как имеют небольшую большинство в Палате представителей, они изменили правила, не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам", – заявил Трамп.
Лидер американцев добавил, что к следствию не может привлекать своих юристов и лишен права слова.
"По сути, ты не можешь ничего сделать", – негодовал Трамп.
При этом он еще раз напомнил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стала основой для расследования по импичменту, был "замечательным".
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
27 сентября на фоне украино-американского скандала спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.
Стало известно, что на своей должности он мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.
Позже Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
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