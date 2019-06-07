Трамп собрался мириться с Путиным: громкое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией, которые были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

Об этом он заявил в интервью Fox News. По его словам, Москва и Вашингтон могли бы поновить утерянные связи.

"Я думаю, что они (отношения – Ред.) были подпорчены лживой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп и Владимир Путин

При этом глава США заявил, что Мюллер временами вел себя "как дурак", обвиняя его в преступлениях, которых он не совершал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Трамп заявил, что сейчас США проводят самую жесткую политику в отношении России.

Известно, что:

США и Россия готовят переговоры на высшем уровне. Они могут пройти на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в июне.

3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Позже Трамп заявил, что у США и России есть огромный потенциал для построения хороших отношений.

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