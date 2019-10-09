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9 октября • обновлено в 18:49
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Трамп скрывает связи с Зеленским: в США сделали скандальное заявление

2.6т Читать материал на украинском

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается скрыть свои отношения с Украиной, которые привели к началу импичмента.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ответе на письмо администрации американского лидера об отказе в сотрудничестве со следствием.

"Какое-то время президент пытался нормализовать беззаконие. Теперь он намерен сделать беззаконие добродетелью. Письмо Белого дома – это лишь последняя попытка прикрыть свое предательство нашей демократии и настаивать на том, что президент стоит выше закона", – подчеркивает она.

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Пелоси сообщила, что администрация Трампа пытается скрыть факты оказания давления на иностранные страны по вмешательству в выборы главы США 2020 года.

"Мы видим растущее количество доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил свою клятву "защищать, оберегать и охранять Конституцию"… Мистер президент, вы не стоите выше закона, вы будете привлечены к ответственности ", – отметила политик.

Напомним, что в Белом доме дали официальный отказ от сотрудничества со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Тег
Импичмент президента
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