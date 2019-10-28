Трамп работает на Путина? Киеву дали важный совет из-за скандала с США

Если Украина вмешается во внутреннюю политику другой страны, то ее ждет геополитическое поражение.

Об этом заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, Андерс Аслунд в статье издания НВ. По его словам, поведение Зеленского заслуживает одобрения.

Комментируя информацию о том, что "двумя людьми, оказавшими наибольшее влияние на Трампа в украинском вопросе, были Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", Аслунд отметил "враждебность и антидемократичность обоих политиков".

"Что может сделать Украина, если Трамп действительно работает на Путина? Вывести его на чистую воду! Официальному Киеву нужно убедиться в том, что Конгресс США знает, что происходит на самом деле, и что украинская власть не располагала какой-либо информацией", – подчеркнул политик.

При этом он отметил поведение президента Украины Владимира Зеленского.

"Если вы вмешаетесь во внутреннюю политику другой страны, вас не ждет ничего, кроме поражения. Президент Зеленский на удивление хорошо справился с тем, чтобы избежать вовлечения в чужой коррупционный скандал. В этой истории Украина оказалась на высоте — настолько же, насколько низко пал Трамп", – сообщил Аслунд.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом резко высказывался в адрес Украины, чем мог ухудшить мнение американского лидера о ней.

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