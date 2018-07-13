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Трамп публично оконфузился перед королевой Великобритании: опубликовано видео

2.1тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорском замке, что в графстве Беркшир.

По данным Bloomberg, глава Белого дома заставил ждать монаршую особу перед чаепитием более 10 минут во дворе замка. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

После короткой беседы они понаблюдали за церемонией караула королевской гвардии и отправились во дворец. Чаепитие прошло в Дубовой комнате королевской резиденции, где Елизавета II принимала в 2016 году предыдущего президента США Барака Обаму и его супругу Мишель.

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По данным телеканал ABC, чаепитие длилось на 17 минут дольше запланированного – около 47 минут. После чего Трамп с супругой отправились на гольф-курорт Trump Turnberry. Это была первая встреча главы Белого дома с Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе визита в Великобританию Трамп провел переговоры с премьер-министров страны Терезой Мэй, в ходе которых жестко высказался по поводу строительства российского газопровода "Северный поток-2" и аннексии Крыма.

Персоны
Донской ПавелЕлизавета IIМелания Трамп (Melania Trump)
Место
Великобритания
Объект
курьез
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