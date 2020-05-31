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31 мая • обновлено в 19:22
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Байден серьезно обошел Трампа по популярности у избирателей: названы цифры

2.7т
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Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден опережает нынешнего американского главу Дональда Трампа на 10%.

Такие результаты показал соцопрос от Washington Post и ABC News. Согласно ответам респондентов (которые сообщили, что зарегистрировались для голосования на выборах), рейтинг Трампа – 43%, а рейтинг Байдена – 53%.

Байден и Трамп

Байден и Трамп

В целом среди взрослых респондентов Байден получил 53% поддержки, а Трамп – 40%.

Среди тех, кто зарегистрирован и наверняка проголосует, голос за Байдена планируют отдать 51%, за Трампа – 46%.

Указывается, что еще два месяца назад рейтинги кандидатов различались лишь в пределах статистической погрешности.

Напомним, выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года.

Байден серьезно обошел Трампа по популярности у избирателей. Цифры

Скриншот

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Популярность кандидатов среди населения относительно распространения COVID-19: от тех регионов, где больше всего случаев, до тех, где меньше всего

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг заявил, что выделит примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд Трамп Джо Байден
Место
США
Теги
политика опрос
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