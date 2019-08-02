Трамп пригрозил выпустить в Европу 2,5 тыс. боевиков ИГИЛ

В США могут выпустить на свободу 2,5 тыс. удерживаемых боевиков террористической группировки ИГИЛ, если их не заберут родные страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, террористы находятся под стражей в США, Ираке и Сирии, передает "ФАН".

"Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ, мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу", — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп

По словам президента США, содержащиеся под стражей боевики, направлялись назад в Европу, в том числе в Германию и Францию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале текущего года Трамп уже угрожал Европе, что может отпустить более 800 пленных боевиков, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии, если страны не заберут их и не осудят.

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