Трамп пригрозил Китаю полным разрывом отношений из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разорвать отношения с Китаем из-за того, что он не сдержал распространение COVID-19.

Об этом глава Белого дома сообщил в интервью FOX Business. Администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации за то, что, по их мнению, Китай скрывал информацию о коронавирусе.

"Вне зависимости от того, что стало причиной появления коронавируса – создан он в лаборатории или появился от летучих мышей, он все равно распространялся из Китая, и они должны были остановить его. Они должны были предотвратить его в источнике распространения – это главное", – сказал он.

Дональд Трамп

Американский лидер подчеркнул, что Китай отказался от помощи США.

"Они не хотели принять от нас помощь. И я подумал, что все в порядке, потому что они должны были знать, что делают. Таким образом, это либо глупость, либо некомпетентность, либо преднамеренность", – заявил он.

Трамп отметил, что разрыв отношений с Китаем сэкономил бы США 500 млрд долларов. Так, еще в понедельник, 11 мая, администрация разорвала инвестиционные связи между федеральными пенсионными фондами США и китайскими акциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

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