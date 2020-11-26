Трамп помиловал экс-советника Флинна, вравшего ФБР о контактах с Россией

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который признался, что врал ФБР о своих контактах с российским послом.

В среду, 25 ноября, глава государства написал в Twitter, что у семьи генерала будет "фантастический" День благодарения.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет фантастический День благодарения", – отметил Трамп.

В свою очередь Флинн прокомментировал это решение стихом из Библии (Иремия 1:19), в котором сказано: "Они будут воевать против тебя, но не одолеют, потому что я с тобой и спасу тебя, – возвещает Господь".

Как отмечает ВВС. Флинн является самым высокопоставленным бывшим членом администрации Трампа, которому удалось избежать наказания.

Напомним, что он был четвертым представителем предвыборной команды Трампа, против которых велось расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря 2017 года спецпрокурор США выдвинул официальные обвинения Майклу Флинну. по подозрению в даче ложных показаний ФБР относительно его контактов с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. По данным следствия, Флинн скрыл информацию о том, что обсуждал с Кисляком санкции США против России. Вскоре Флинн признался, что действительно врал.

В марте 2020 года стало известно, что Министерство юстиции США прекратило уголовное дело против Флинна, которое было открыто для проверки расследования в отношении генерала.

В июне апелляционный суд полностью закрыл дело, поставив точку в этом резонансном расследовании.