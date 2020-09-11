Трамп похвастался наличием никому неизвестного ядерного оружия в США

Президент Дональд Трамп заявил, что у США есть ядерное вооружение, о котором никто не знает.

По его словам, ядерный потенциал штатов находится в лучшей форме за последние десятилетия, передает пресс-служба Белого дома.

"У нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия. У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы", – похвастался Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие указа, предусматривающего односторонние санкции в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов.

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