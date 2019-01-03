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Алексей Широпаев
Алексей Широпаев
Поэт, публицистВсе статьи автора

Трамп поддержал Путина

8.8т

Дональд Трамп: "Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане".

Надо же, а вот Путин тоже считает, что "раньше Россия была Советским Союзом". СССР для Путина - это "большая Россия". Соответственно, нынешние Балтия, Украина, Беларусь, Грузия и т.д. - это всё в восприятии Путина бывшая Россия. В последнем послании Федеральному Собранию он прямо заявил: "После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, – за границей её так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала..."

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Отсюда и неоимперская политика Путина, которая с его реваншистской точки зрения есть ничто иное как восстановление якобы попранной "исторической справедливости". И вот, оказывается, президент США, страны, которая традиционно поддерживает независимость и суверенитет Украины, Балтии, Грузии - он тоже смотрит на постсоветское пространство в абсолютно путинской, имперской оптике: "Раньше Россия была Советским Союзом". Получается, та же Украина, та же Балтия и Грузия - это всего лишь утраченные части "большой России". Что ж, я полагаю, Путин вполне удовлетворён поддержкой - уж не знаю, вольной или невольной, по недомыслию...

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Автор
Алексей ШиропаевАлексей Широпаев
Место
США
Источник
Источник:Facebook Алексея Широпаева
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пугмей мокшанский мыло в бане уронил, не удержал. Но Трамп был рядом, сзади «поддержал»!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
У кацапа в голове стекловата - вата, пропитанная "стекломоем"! (с)
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Kolbin Sam
Kolbin Sam
Путинские фашисты власовцы впрочем как и огромная армия вертухаев все еще мечтает о тепле в концлагерях
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